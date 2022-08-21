Manisa haber... Manisa'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Manisa gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi (MASKİ) personeli Gökhan Halıcı'nın (32) kullandığı 45 FF 314 plakalı motosiklet, Çobanisa Mahallesi'nde Emrah G'nin kullandığı 45 AİC 145 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

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