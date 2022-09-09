Jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı Güncel Haberler Motosiklet sürücülerine yelek dağıtılması Jandarma ekiplerinin motosiklet sürücülerini bilgilendirmesi Yeleklerini alan sürücülerin trafiğe çıkması Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı MANİSA - Manisa'da jandarma ekipleri, motosiklet, bisiklet ve... Motosiklet sürücülerine yelek dağıtılması Jandarma ekiplerinin motosiklet sürücülerini bilgilendirmesi Yeleklerini alan sürücülerin trafiğe çıkması Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı MANİSA - Manisa'da jandarma ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde trafikte görünür olmalarını sağlayan "yansıtıcı yelek" hediye etti. Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte motosiklet sürücüleriyle bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet kullanıcısı ve yolcularının akşam saatlerinde reflektif (yansıtıcı) olan giysileri giymelerinin zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Katılımcılara güvenli sürüş hakkında bilgiler de veren jandarma ekipleri, sürücülere, üzerinde "Görünür Ol, Güvende Kal" yazan yansıtıcı yelek dağıttı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, yeni uygulamadan haberi olmayan sürücüleri bilgilendirmek istediklerini, bu kapsamda ilk etapta 200 yansıtıcı yeleği sürücülere ulaştıracaklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Motosiklet Jandarma Manisa Güncel Haberler

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