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Manisa haber: Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

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Manisa haber: Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranması ve yakalanması olan 4 kişinin Manisa'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi.

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri Yeni Mahalle'de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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