Manisa haber: Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı Güncel Haberler Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranması ve yakalanması olan 4 kişinin Manisa'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi. Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri Yeni Mahalle'de gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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