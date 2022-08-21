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Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı

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Manisa haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.T'yi (30) Şehzadeler ilçesinde yakaladı.

M.T, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa Güncel Haberler

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