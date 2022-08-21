Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Manisa haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.T'yi (30) Şehzadeler ilçesinde yakaladı. M.T, cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

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