Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı
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Manisa haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.T'yi (30) Şehzadeler ilçesinde yakaladı.
M.T, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel