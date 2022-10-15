Manisa haber... Manisa'da evinin dışındaki asansörle evine çıkarken yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Manisa habere göre Manisa'nın Selendi ilçesinde evinin dışında kurulan asansörle ikinci kattaki evine çıktığı sırada kafası demir korkuluğa sıkışan yaşlı kadın hastanede vefat etti. Manisa'nın Selendi ilçesinde evinin dışında kurulan asansörle ikinci kattaki evine çıktığı sırada kafası demir korkuluğa sıkışan yaşlı kadın hastanede vefat etti. Alınan bilgiye göre, diyaliz hastası olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Elif Yıldız, dün diyalize girdikten sonra servisle Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak'taki evine geldi. Yıldız, evinin dışındaki demir asansörle 2. kattaki evine doğru çıktığı sırada kafası asansör ile demir korkuluğa sıkıştı. Kafasında ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi ikindi namazından sonra defnedildi. Kaynak: AA / Güncel Elif Yıldız Selendi Çortak Manisa Güncel Haberler

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