Manisa haber: Manisa'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
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Edinilen Manisa haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma ekiplerince Muradiye Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.A. (25) ve E.Y. (40) olduğunu belirledi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Güncel