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Manisa haber | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Manisa haber | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, devrilen traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, devrilen traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, R.Ç'nin (54) kullandığı 45 YC 0879 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlethan Mahallesinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

R.Ç'nin cenazesi otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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