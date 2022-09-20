Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Gölmarmara istikametine seyreden Mustafa Arapoğlu (32) idaresindeki 45 F 77 72 plakalı traktör, Büyükbelen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.
Sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arapoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel