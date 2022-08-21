Manisa haber: Erdoğan Manisa'da, Kurum Üzüm Taban Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı

Manisa gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, “Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü TMO… Yani geçen yıl 13 liraydı. Bu yılda Cumhurbaşkanınız… Bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyatımızı 27 lira olarak belirledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü TMO… Yani geçen yıl 13 liraydı. Bu yılda Cumhurbaşkanınız… Bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyatımızı 27 lira olarak belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine; "Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diyerek başladı. "Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İNSANLARIMIZI HER ALANDA BUGÜNLER İÇİN HAZIRLADIK: Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri üzerinden Türkiye'ye dünyanın, siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız. İnşallah emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz. Vesayet ile mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleri ile mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, saldırılara mücadelemizi bugünler için verdik. Ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık.

SADECE BİZ VARIZ: Dünyanın kriz üzerine kriz yaşadığı bir dönemde, ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa aşkımızdan. Bu milletin dertlisiyiz. Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları, projeleri hazırlayan sadece biziz. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek, yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz, karşımızdakiler; milletimize geleceği değil, sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar.

KOALİSYONLARIN GÜZELLEMESİNİ YAPIYORLAR: Siyasi iktidar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine; koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Biz terör örgütleri ile mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle, sınırlarımızın dışına taşıdık. Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden öbür köye sağ salim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi.

ONLARIN İYİ DEDİĞİ TÜRKİYE, ANITKABİR'İN BAYRAK DİREĞİNİN İPİNİ ÜRETMEKLE ÖVÜNEN BİR TÜRKİYE'YDİ: Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Terör örgütlerini inlerinde vuruyoruz. Bu Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor.

SAVAŞ İÇİN DEĞİL, BARIŞ İÇİN VARIZ: İki gün önce Ukrayna'daydım. Bir hafta önce Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret edenler var. Onların da kimler olduğunu biliyoruz. Onlara gereken dersi, Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmeye karalı mıyız? Herkes konuşur. Herkes, yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız; yaptığımız eserlerle, hizmetlerle konuşmaktır.

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ALIM FİYATINI 27 LİRA OLARAK AÇIKLADI

Erdoğan, "Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi; bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını, hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak; herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü TMO… Çiftçi kardeşlerimizi; mağdur, mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl 13 liraydı. Bu yılda Cumhurbaşkanınız… Bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyatımızı 27 lira olarak belirledik" dedi.