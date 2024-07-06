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Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 694 kişi sorgulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 694 kişi sorgulanırken, 4 yoklama kaçağı ve 4 kimliksiz yabancı uyruklu yakalandı. Ayrıca 5 araç sürücüsüne 11 bin 647 TL para cezası kesildi.

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kentin farklı noktalarında gerçekleşen Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 694 kişi sorgulanırken, 4 yoklama kaçağı, 4 kimliksiz yabancı uyruklu yakalandı, 5 araç sürücüsüne ise 11 bin 647 TL para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki 12 ayrı noktada 'Manisa Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Saat 22.00 ile 00.15 arasında eş zamanlı olarak gerçekleşen denetimlerde ekipler 694 kişiyi sorgularken, 4 yoklama kaçağı ile 4 kimliksiz yabancı uyrukluyu yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Denetimlerde 346 araç kontrol edilirken, 5 araç sürücüsüne 11 bin 647 TL para cezası kesildi. Araçlarda yapılan aramalarda, 15 adet sentetik hap ile 1 adet havalı tabanca ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişiye ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 43'üncü Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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