Manisa gündem: Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu. Araçta bulunan A.A.E.(36) ve M.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Hisarcık Salihli Manisa Güncel Haberler

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