Manisa gündem: Manisa'da firari hükümlü yakalandı Manisa haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü B.D'yi (30) Şehzadeler ilçesinde yakaladı. B.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

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