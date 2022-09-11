Manisa gündem haberleri... Yunusemre'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Manisa haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine Zübeyde Hanım Caddesindeki temizlik malzemesi satan bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak 60 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 400 dolu makaron, 13 bin 400 boş makaron 1 kompresör,1 sigara basma makinesi ele geçirildi. G.T. (32) ve R.T. (40) gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa gündem haberleri... Yunusemre'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.