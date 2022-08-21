Manisa gündem haberleri | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Üzüm Fiyatı' Tepkisi: 'Bu Fiyat, Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir'

Manisa gündem haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 lira olarak açıkladığı kuru üzüm alım fiyatına ilişkin, “Erdoğan’ın açıkladığı fiyat, 1,5 doların bile altında kalmıştır. Bu fiyatı Manisa olarak kabul etmiyoruz. Bu fiyat, üzüm üreticisine ve Manisa’ya hakarettir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 lira olarak açıkladığı kuru üzüm alım fiyatına ilişkin, "Erdoğan'ın açıkladığı fiyat, 1,5 doların bile altında kalmıştır. Bu fiyatı Manisa olarak kabul etmiyoruz. Bu fiyat, üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa'da yaptığı "Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını 27 lira olarak belirledik" açıklamasına tepki gösterdi. Özel, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"BU FİYAT, ÜZÜM ÜRETİCİSİNE VE MANİSA'YA HAKARETTİR"

"Tayyip Erdoğan Manisa'ya gelmeden önce üzümcü, '2 doların atında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' diyerek beklentisini ortaya koymuştu. CHP olarak, geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini açıklamıştık. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyat, 1,5 doların bile altında kalmıştır. Bu fiyatı Manisa olarak kabul etmiyoruz. Bu fiyat, üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir.

"KİLOGRAM BAŞINA EN AZ 5 TL'LİK BİR DESTEK PRİMİYLE FİYATIN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Hepimiz biliyoruz ki geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisi, herkesin 9 numara gördüğü üzüme 8 numara vererek büyük bir mağduriyet yaratmış; açıklanan fiyat, numara oyunları ile pratikte hemen 1-1,5 TL aşağı çekilmişti. Bu seneki fiyatların da benzer bir numaralandırma ile en az 2-3 TL aşağıya çekileceği, yani 27 TL açıklanan fiyatın 24 TL olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. Tüm ziraat odalarınca ayrı ayrı hesaplanmasına rağmen 24-25,5 TL arasında bulunan maliyet ortadayken bu açıklanan fiyatı Manisa'nın, üzüm üreticisinin kabul etmesi mümkün değildir. Derhal bir düzeltme yapılmalı. Kilogram başına en az 5 TL'lik bir destek primiyle fiyatın düzenlenmesi gerektiği açıktır. Bu konudaki çağrımızı yinelemeye devam edeceğiz."