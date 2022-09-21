Manisa gündem haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çampınar Mahallesi'nde kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 kök Hint keneviri ile 50 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan şüpheliler İ.İ. (28) ile M.İ. (43) gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Hisarcık Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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