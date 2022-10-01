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Manisa gündem haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Manisa gündem haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa haberi... Manisa'nın Salihli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandıİlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve baskın düzenledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 125 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A (31) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Salihli Manisa Güncel Haberler

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