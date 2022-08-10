Manisa gündem haberleri | Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Manisa gündem haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Yarhasanlar Mahallesi'ndeki İbrahim Gökçen Bulvarı'nda aralarında husumet olan D.D. (33) ile Ö.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine Ö.A, D.D'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan D.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli Ö.D, polis merkezine giderek teslim oldu. Güncel AA / Serkan Özcan Gökçen Manisa Güncel Haberler

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