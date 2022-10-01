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Manisa gündem haberleri: Manisa'da üzerlerinde sahte para bulunan 2 kişi yakalandı

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Manisa gündem haberleri: Manisa'da üzerlerinde sahte para bulunan 2 kişi yakalandı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisin üst araması sırasında üzerinde sahte para bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisin üst araması sırasında üzerinde sahte para bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir otomobil durdurdu.

Otomobildeki 2 kişinin üst aramasında 100 lira banknot halinde 2 bin 500 lira sahte para bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Şehzadeler Manisa Güncel Haberler

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