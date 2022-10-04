Manisa gündem haberleri | Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa gündem haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen H.T'nin (30) üst aramasında 71 gram metamfetamin ve 3 sentetik ecza hap ele geçirildi. H.T emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Emniyet Müdürlüğü Afganistan Manisa Güncel Haberler

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