Manisa gündem haberleri: Manisa'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Manisa habere göre Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde ekili 1983 kök kenevir ele geçirildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde ekili 1983 kök kenevir ele geçirildi. Söğütçük Mahallesi Hankaşı mevkisinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ormanlık alanda ekili 1983 kök kenevir bitkisi tespit edildi, H.S. (64) ve M.S. (36) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Güncel Kaynak: AA / Nurullah Kalay Jandarma Kenevir Demirci Manisa Güncel Haberler

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