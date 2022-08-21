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Manisa gündem haberleri: Manisa'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı

Manisa gündem haberleri: Manisa'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Manisa habere göre Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde ekili 1983 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde ekili 1983 kök kenevir ele geçirildi.

Söğütçük Mahallesi Hankaşı mevkisinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ormanlık alanda ekili 1983 kök kenevir bitkisi tespit edildi, H.S. (64) ve M.S. (36) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek bulundu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Jandarma Kenevir Demirci Manisa Güncel Haberler

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