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Manisa gündem haberleri... Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

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Manisa gündem haberleri... Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Manisa gündem haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Polis ekipleri, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde kaçan 1 zanlıyı kovalamaya başladı.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Z. (25) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

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