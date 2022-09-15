Manisa gündem haberleri... Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Manisa gündem haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde kaçan 1 zanlıyı kovalamaya başladı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 20 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Z. (25) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa gündem haberleri... Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.