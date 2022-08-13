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Manisa gündem haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Manisa gündem haberleri | Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinan K'nin (22) kullandığı 45 AAE 244 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Saruhan Oteli Kavşağı'nda Arif S'nın (40) kullandığı 45 AS 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Sinan K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Emrah Ç. (27) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü Arif S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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