Manisa gündem haberleri: Manisa'da bir eve yorgun merminin isabet ettiği iddiası Manisa gündem haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve yorgun mermi isabet ettiği öne sürüldü. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve yorgun mermi isabet ettiği öne sürüldü.??????? Akpınar Mahallesi 225 Sokak'ta oturan H.S (47), çatıdan evin içine mermi çekirdeği düştüğü ihbarıyla polisi aradı. Evde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı, mermi çekirdeği üzerinde inceleme başlatıldı. Güncel AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

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