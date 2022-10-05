Manisa gündem haberleri | Manisa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği Güncel Haberler Manisa gündem haberi: Manisa'da jandarma ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü kapsamında sokak hayvanlarını besledi. Manisa'da jandarma ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü kapsamında sokak hayvanlarını besledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ve Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katıldığı etkinlikte Salihli Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencilerine hayvan hakları konusunda bilgi veren ekipler, sokak hayvanlarını besledi, Salihli Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. ?????? Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Jandarma Manisa Dünya Güncel Haberler

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