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Manisa gündem haberleri | Kuşadası'nda "Altın Güvercin" yarışmasında Merve Demirci birinci oldu

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Manisa gündem haberleri | Kuşadası'nda 'Altın Güvercin' yarışmasında Merve Demirci birinci oldu

Manisa haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Demirci'nin "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Demirci'nin "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde sözü ve müziği Merve Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan "Birdenbire Olmaz" isimli beste birinci seçildi.

Hakan Kartal'a ait olan "Bekle Efendi" isimli beste ikinci, Gözde Yüksel Çetin'e ait olan "Hisset" isimli beste ise 3'üncü oldu.

Yarışmada en iyi yorumcu ödülü de "Birdenbire Olmaz" bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz'e verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Kuşadası Belediyesi Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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