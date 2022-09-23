Manisa gündem haberleri... Demirci'de 89 yaşındaki gazeteci Esma Erdem yılın ahisi seçildi Güncel Haberler Manisa gündem haberi... Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Ahilik ve Ahilik Kültürü programında 65 yıllık gazeteci ve matbaacı 89 yaşındaki Esma Erdem, "Yılın Ahisi" seçildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Ahilik ve Ahilik Kültürü programında 65 yıllık gazeteci ve matbaacı 89 yaşındaki Esma Erdem, "Yılın Ahisi" seçildi. Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından esnaf odaları tarafından belirlenen genç girişimcilere, kadın girişimcilere ve mesleğinde 25 yılını tamamlamış esnaf ve ustalara teşekkür belgeleri verildi. İlçede 1954 yılından bugüne kadar faklı tarihlerde ve farklı isimlerle çıkarılan 12 yerel gazetenin imtiyaz sahipliğini yapan, sürekli basın kartı sahibi ve aynı zamanda matbaacı Esma Erdem, 2022 yılının ahisi seçildi. Esma Erdem'e ahilik belgesi, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ünlü tarafından verildi. Demirci Kaymakamı Adem Kaya de Erdem'e plaket takdim etti. Güncel Kaynak: AA / Nurullah Kalay Adem Kaya Demirci Manisa Güncel Haberler

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