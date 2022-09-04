Manisa haberleri... Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı

Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'dan İzmir'e yürüyen dağcılar, Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 185 lisanlı dağcı, Büyük Taarruz'un rotası boyunca il ve ilçeleri ziyaret ederek, kurtuluş etkinliklerine katılıyor.

Kula'ya ulaşan dağcılar, UNESCO tescilli jeopark alanında 10 kilometrelik güzergahta yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, AA muhabirine yürüyüşün Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde, 24 Ağustos'ta başladığını söyledi.

Kurtuluşun 100. yılı dolayısıyla görkemli kutlamalar yapmayı amaçladıklarını kaydeden Tugay, "Bu kutlamalar içerisinde bize göre en önemlisi, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi yücelten bizlere büyük güç veren ve bu 100. yıl ile ilgili atılacak bütün adımların lokomotifini oluşturacak olan bir faaliyet vardı oda Zafer Yürüyüşü." dedi.

Yürüyüşe katılan Orhan Kozan da Mehmetçiklerin 100 yıl önce geçtikleri bu yoldan büyük bir gururla, onların acılarını, sevinçlerini anlayarak ilerlediklerini anlatarak, her yerde çok güzel karşılandıklarını ifade etti.

Dağcılar, daha sonra Alaşehir ve Salihli'ye gitmek üzere yola çıktı.