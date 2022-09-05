Manisa gündem haberi... Şehzadeler'de yüksekten düşen kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi 324 Sokakta 2 katlı apartmanın 1. katında yaşayan yakınının kilitli olan kapısını açmak için balkona tırmanan Zülküf Kayıl (56) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kayıl, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa gündem haberi... Şehzadeler'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.