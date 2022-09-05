Manisa gündem haberi... Şehzadeler'de yüksekten düşen kişi yaralandı
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Manisa haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi 324 Sokakta 2 katlı apartmanın 1. katında yaşayan yakınının kilitli olan kapısını açmak için balkona tırmanan Zülküf Kayıl (56) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kayıl, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel