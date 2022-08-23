Manisa gündem haberi | Sarıgöl'deki fay hattı, bilim dünyasına sunuldu

Manisa haberine göre MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hareketliliği yılda 15 santimetreye ulaşan Sarıgöl fay hattı, 4 üniversiteden 7 kişilik ekibin yaptığı jeodezik ölçüm sonuçları ve bunların ne anlama geldiği ile ilgili bilgileri içeren makale, uluslararası dergide bilim dünyası ile paylaşıldı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hareketliliği yılda 15 santimetreye ulaşan Sarıgöl fay hattı, 4 üniversiteden 7 kişilik ekibin yaptığı jeodezik ölçüm sonuçları ve bunların ne anlama geldiği ile ilgili bilgileri içeren makale, uluslararası dergide bilim dünyası ile paylaşıldı. 'Acta Geodaetica et Geophysica' adlı dergide yayımlanan makalede; doğanın kendi yapısından kaynaklanan bazı hataların, insanların doğaya yanlış müdahale etmesiyle büyüyebileceğine, bugün devam eden aşırı yer altı suyu çekimini durdurmak ve zaman içinde hareketin niteliğini sürdürülebilir strateji ile izlemek gerektiğine dikkat çekildi.

Sarıgöl'de 18 Ekim 2022'de etkili olan şiddetli yağmur, sele dönüştü. Hareketli fay hattına giren binlerce metreküp yağmur suyu, üzüm bağlarında büyük çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki bağlarda yarıklar, yer yer 3 metre derinliğe ulaştı. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden uzmanlar, bölgeye GPS istasyonları kurarak, değişik uydu teknikleri ile fay hattını inceledi. İlk incelemelerde yılda 10 santimetre hareket eden fay hattı hareketinin 15 santimetreye ulaştığı gözlemlendi.