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MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

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MANİSA'nın Soma ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, 12.21 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren bölgede ne kadar alanın yandığına ilişkin tespit çalışmaları sürerken, jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soma su Güncel Haberler

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