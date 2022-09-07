MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

MANİSA'nın Soma ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, 12.21 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren bölgede ne kadar alanın yandığına ilişkin tespit çalışmaları sürerken, jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.