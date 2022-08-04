Manisa gündem haberi: Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü Manisa gündem haberi: Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesinde bulunan kaplıcanın kurulu bulunduğu alanda, ilk belirlemeye göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Bölgedeki kuru otların alev alması sonucu yangın, kaplıcanın depo olarak kullandığı binaya ulaştı. Yangına itfaiyenin yanı sıra orman işletme şefliğine bağlı arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankeri ile müdahale edildi. Söndürülen yangında depo alanında bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeline ambulans ekibi müdahale etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Güncel AA / Kamil Tekmen İtfaiye Ahmetli Manisa Güncel Haberler

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