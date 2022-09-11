Manisa gündem haberi: Manisa'da 3 otomobil karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu sanayi kavşağında Adem Çoban'ın kullandığı 45 PS 957 plakalı otomobil ışıklarda bekleyen, Nihal Şenol'un idaresindeki 35 DJD 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şenol'un kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Osman Kısa'nın yönetimindeki 19 BA 553 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 35 DJD 16 plakalı otomobil sürücüsü Şenol yaralandı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Şenol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel