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Manisa gündem haberi | Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Manisa gündem haberi | Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Manisa haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Muradiye Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Şüpheliler S.Ö (20), M.S. (30), M.A.K. (40) ve Y.E. (25) gözaltına alındı.

Daire ile bir otomobilde yapılan aramada da 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile kılıç ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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