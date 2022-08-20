Manisa gündem haberi... Demirci'deki sulama barajlarına 34 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Demirci ilçesindeki Ayvaalan, Kılavuzlar, Güveli ve Kuzuköy sulama barajlarına Tarım ve Orman Bakanlığınca 34 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Ayvaalan, Kılavuzlar, Güveli ve Kuzuköy sulama barajlarına Tarım ve Orman Bakanlığınca 34 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Balık bırakma işlemine Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt'un yanı sıra bölgeye araştırma için gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabaş ile eşi Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kutluyer Kocabaş katıldı.

Selami Selçuk yaptığı açıklamada, sulama barajlarının daha verimli kullanılması için balıklandırma çalışması yapıldığını belirterek, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünce temin edilen 34 bin yavru balığı, 4 sulama göletimize bıraktık. Amacımız inşallah bir kaç yıl içerisinde vatandaşlarımızın balıkçıklık da yapabilmesini sağlamak." dedi.

Güveli Mahalle Muhtarı Veysel Açık de yetkililere teşekkür etti.