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Manisa gündem haberi: Demirci'de zeytin üreticisine kasa desteği

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Manisa gündem haberi: Demirci'de zeytin üreticisine kasa desteği

Manisa haberi: Manisa'nın Demirci ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından zeytin üretimi yapan 420 üreticiye 4 bin 200 kasa dağıtıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından zeytin üretimi yapan 420 üreticiye 4 bin 200 kasa dağıtıldı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, düzenlenen etkinlikte kasaları üreticilere teslim etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, büyükşehir belediyesiyle birlikte üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Zeytin üreticimize verilen bu kasalar üretilen ürünlerin daha kaliteli ve güzel bir şekilde alıcıya ulaşmasını, bu sayede üreticinin ürününü de değerinde satılmasını sağlayacak." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da bu yıl 23 milyon liralık bütçeyi tarımsal kalkınmaya ayırdıklarını belirterek, "İl genelinde toplam 72 bin kasayı üreticilerimize teslim edeceğiz. Ayrıca 500 adet damızlık koç desteği için hazırlanıyoruz. Yılbaşı itibariyle de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliği ile 500 adet damızlık koçu üreticilerimize teslim edeceğiz. Tarım günümüzde artık çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Selami Selçuk Demirci Manisa Zeytin Güncel Haberler

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