Manisa gündem: AK Parti'li Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret - Haberler

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Manisa gündem: AK Parti'li Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret

Manisa gündem: AK Parti'li Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret

Manisa haberi: AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Bardakçı Mahallesinde tarlada çalışanları ziyaret eden Kıvırcık, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile fasulye tarlasında hasat yaptı.

Söğütçük ve Mahmutlar mahallelerini de ziyaret eden Kıvırcık, vatandaşların taleplerini dinledi.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Semra Kaplan Kıvırcık Milletvekili Demirci Manisa Güncel Haberler

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