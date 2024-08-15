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Manisa Gördes'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İlk yangının ardından çıkan ikinci yangına da takviye ekipler gönderildi. Yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale edildi ve sabah saatlerinde de mücadele devam ediyor.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü. Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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