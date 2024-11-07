Manisa Demirci'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Manisa'nın Demirci ilçesinde, afet durumunda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla tatbikat yapıldı. Devlet hastanesinde düzenlenen tatbikatta afetten etkilenen yaralılara müdahale eğitimi verildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde afet tatbikatı düzenlendi.
Devlet hastanesindeki tatbikat, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi.
UMKE, Demirci Belediyesi arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği afet anında yaralananlar hastaneye ulaştırıldı.
Programda yaralılara müdahale ilgili eğitimler de verildi.