Manisa'dan deprem bölgesine 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için hazırlanan 1 tır yardım malzemesi yola çıktı.

Demirci Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Kızılay işbirliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar ve esnafın bağışlarıyla halı, battaniye, bebek bezi ve gıda gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yardım kampanyalarının devam ettiğini belirterek, "Kaymakamlık ve belediye hizmet binasında her gün vatandaşlarımızdan gelen yardım malzemelerini ilçemizdeki gönüllü gençlerimizle özenle paketleyerek hazırlıyoruz. İlçede faaliyet gösteren halı fabrikalarımız tarafından hazırlanan bölgede çadırlarda ve konaklama alanlarında kullanılması amacıyla çeşitli ebatlarda 2 bin 500 metrekare halıyı da bölgeye gönderimini sağladık. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun." diye konuştu.

Toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Adıyaman'a gönderildi.