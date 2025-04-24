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Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı'na Özel Harekat Polisleri Uğurlandı

Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı'na Özel Harekat Polisleri Uğurlandı
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Manisa'da düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri uğurlandı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, polisler için başarı dileklerinde bulundu ve güvenli bir görev geçirmeleri için dualar edildi.

Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, göreve giden personele başarı diledi.

Aktaş, "Rabb'im yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Kahraman polisimizin yollarının açık olmasını Yüce Rabb'imden tekrar temenni ediyorum. Sabır ve dualarla sizleri bekliyor olacağız." dedi.

Aktaş, konuşmasının ardından, göreve gidecek polislerle tek tek vedalaştı.

Kurban kesilmesinin ardından, özel harekat polisleri dua edilerek uğurlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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