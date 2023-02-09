Manisa'dan 40 gönüllü deprem bölgesine gitti

Manisa'nın Demirci ilçesinde 40 gönüllü, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 40 gönüllü, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

AFAD koordinesinde Hatay'a gitmek üzere Çereşe Meydanında toplanan, aralarında sağlıkçı, iş makinesi operatörü, ulaştırma, sporcu ve esnafın da yer aldığı 40 gönüllüyü Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve aileleri uğurladı.

Demirci Belediyesi, deprem bölgesine giden gönüllülere arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla malzeme desteğinde bulundu.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye ve gıda malzemesi de götürüldü.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, millet olarak bu zor günleri kenetlenip birlik ve beraberlik içerisinde aşacaklarını belirterek "Deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetine katılacak gençlerimizi uğurladık. Bölgede arama ve kurtarma faaliyeti yapan ekiplerimizin Allah yardımcısı olsun. Diğer yandan kaymakamlığımız, belediyemiz ve Kızılay işbirliği ile deprem bölgesine yardım kampanyalarını da sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi afetlerden korusun." diye konuştu.