Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'dan 40 gönüllü deprem bölgesine gitti

Güncel Haberler

Manisa'dan 40 gönüllü deprem bölgesine gitti

Manisa'nın Demirci ilçesinde 40 gönüllü, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 40 gönüllü, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

AFAD koordinesinde Hatay'a gitmek üzere Çereşe Meydanında toplanan, aralarında sağlıkçı, iş makinesi operatörü, ulaştırma, sporcu ve esnafın da yer aldığı 40 gönüllüyü Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve aileleri uğurladı.

Demirci Belediyesi, deprem bölgesine giden gönüllülere arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla malzeme desteğinde bulundu.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye ve gıda malzemesi de götürüldü.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, millet olarak bu zor günleri kenetlenip birlik ve beraberlik içerisinde aşacaklarını belirterek "Deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetine katılacak gençlerimizi uğurladık. Bölgede arama ve kurtarma faaliyeti yapan ekiplerimizin Allah yardımcısı olsun. Diğer yandan kaymakamlığımız, belediyemiz ve Kızılay işbirliği ile deprem bölgesine yardım kampanyalarını da sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi afetlerden korusun." diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Selami Selçuk Demirci Manisa Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title