Manisa'daki yangının kara dumanları İzmir'i kapladı

İZMİR - Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının kara dumanları İzmir'i kapladı. Gökyüzü dumanla kaplanırken, vatandaşların üzerine adeta kül yağdı. İzmir'i karabulutlar kaplamış durumda diyen 19 yaşındaki Ege Yusuf Sarı, "İzmir'in merkezindeyiz ama karabulutları görüyoruz ve dumanın is kokusunu alıyoruz. Umarım yangın kısa sürede söndürülür" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangın yaklaşık 5 saattir devam ederken çok sayıda ekip yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale gerçekleştiriyor. Yangından dolayı yükselen kara dumanlar ise rüzgarın etkisiyle İzmir'e taşındı. İzmir'de gökyüzünü dumanlar kaplarken, vatandaşların üzerine ise adeta kül yağdı.

"İzmir'i kara dumanlar kaplamış durumda"

Arkadaşıyla birlikte Konak'ta gezmekte olan ve dumanın etkisiyle is kokusu aldığını belirten Ege Yusuf Sarı (19), "Şu anda Manisa'da yangın var ve bizde İzmir'in göbeğindeyiz. İzmir'i kara dumanlar kaplamış durumda. Zaten is kokusu geliyor ve her yerde kül var. Umarım en kısa sürede yangın söndürülür" dedi. Konak'ta bulunan ve otururken üzerlerine kül tanesi geldiğini aktaran 19 yaşındaki Yunus Tokay ise, "İs kokusunu da alıyoruz. Yangın sanki birkaç sokak ötede gibi. Umarım yangın söndürülür" diye konuştu.