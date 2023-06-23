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Manisa'daki Yangın 14'üncü Saatinde

Manisa'daki Yangın 14'üncü Saatinde

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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 14 saatte kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DAKİ YANGIN 14'ÜNCÜ SAATİNDE

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (4)

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangında 14'üncü saat geride kaldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunusemre Menemen Manisa Güncel Haberler

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