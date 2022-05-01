Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 88 gram kristal uyuşturucu madde, hassas terazi ve 8 bin 325 bin lira para ele geçirdi. T.D, M.C. ve H.D'yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden H.D. serbest bırakılırken, T.D. ve M.C ise Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.