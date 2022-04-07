Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Karaali Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan C.A. (32) ile Y.A'nın (34) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Börü"nün katılımıyla yapılan operasyonda 60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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