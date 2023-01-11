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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 adrese operasyon düzenledi

Yapılan aramalarda 23,40 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 125 lira geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İ.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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