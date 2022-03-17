Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada 178 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.A'nın (35) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel