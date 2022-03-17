Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada 178 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A'nın (35) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Uyuşturucu, Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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