Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Haberler

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güzelyurt Mahallesinde G.V'nin (40) ikametine düzenlediği operasyonda 5 gram metamfetamin, 12 sentetik uyuşturucu hap, 17 cinsel güç artırıcı hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
G.K, gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel