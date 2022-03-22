Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ve Muradiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Dilek Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Şehitler, Seyitoba ve Gökçeköy mahallelerinde belirlenen adreslere ve bir otomobile baskın düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde ve otomobilde yapılan aramalarda satışa hazır ve paketler halinde 30 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 5 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

A.Z.A. S.S. M.K. ve U.B. gözaltına alındı.

Öte yandan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Uncubozköy Mahallesinde bir iş yerine düzenledikleri baskında 1540 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili A.A (35) ve H.A'yı (22) gözaltına aldı.