Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 5 tutuklama - Haberler

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Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 5 tutuklama

Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Akhisar ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Akhisar ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde yapılan çalışmalarla toplam 134.06 gram metamfetamin, bonzai, sentetik ecza hapları, esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar'da 3 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 19,45 gram metamfetamin maddesi, 112 adet sentetik ecza, 1,60 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Salihli'de 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Salihli ilçesinde durdurulan 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,64 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4 parça halinde 6,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise, 2 parça halinde 107,62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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